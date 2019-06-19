Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk korkuttu

Edinilen bilgiye göre olay, Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

Yalnız başına 1. kattaki evlerinin balkonuna çıkan 3 yaşındaki M.K.E. isimli çocuk korkuluklara tırmanırken dengesini kaybederek zemine düştü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine çağrılan ambulans ile Numune Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğun yakınları korku dolu anlar yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS (İHA)