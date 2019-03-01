  • Haberler
  • Dünya
  • Balkondan düşmek üzereyken demirlere sıkışan çocuğu komşuları kurtardı

Balkondan düşmek üzereyken demirlere sıkışan çocuğu komşuları kurtardı

Çin’de küçük bir çocuk, evde yalnız bulunduğu sırada evin balkonundan dışarı çıkmaya çalışınca kafası sıkıştı. Binanın 4’üncü katında kafası demirlere sıkışmış halde gövdesi aşağı sarkan çocuğu komşuları kurtardı

01 Mart 2019, Cuma 13:11
A A
Balkondan düşmek üzereyken demirlere sıkışan çocuğu komşuları kurtardı

Çin’de yaşanan olay görgü tanıklarınca kayda alındı. Yerel medya çocuğun evde yalnız kaldığı sırada evin balkonuna çıktığını, demir parmaklıklarla çevrili balkondan dışarı çıkmak için vücudunu dışarı çıkardığını ancak kafasının parmaklıklara sıkıştığını duyurdu. Olayı görenler hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Çocuğun kafasının parmaklıklardan kurtulması halinde düşme ihtimaline karşı, insanlar aşağıda bir tente açtı.


Bina sakinleri, ekipleri beklemeden harekete geçti ve evin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuğu sıkıştığı alandan kurtaran komşular hemen sağlık ekiplerine teslim etti.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.