Balkondan evine girmek isterken düşerek yaralandı

Olay, Hacıseyitali Mahallesi 153082 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanın ikinci katında oturan C.D., evde kimse olmadığı için balkona tırmanarak kapıyı açmak istedi.

Bu sırada C.D., tırmandığı yerden yere düştü.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan C.D., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KONYA (İHA)



