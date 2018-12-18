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Balkondan sarkan yaşlı kadın yürekleri ağızlara getirdi

Amasya’da bir apartmanın en üst katından aşağı sarkarak yürekleri ağızlara getiren yaşlı kadını polisler kurtardı

18 Aralık 2018, Salı 21:09
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Balkondan sarkan yaşlı kadın yürekleri ağızlara getirdi

Edinilen bilgiye göre, merkez Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkon korkuluklarından aşağı sarkan kadını gören çevredekiler paniğe kapılarak durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. 

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay mahalline gelen Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaklaşmaya çalıştığı esnada kapıyı kırarak evin içine giren polisler, 68 yaşındaki kadını kollarından tutup içeri çekti. 

Çocuklarıyla birlikte yaşayan ancak olay anında evde yalnız olan Alzheimer hastası Zeliha Zabun’un tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. 

AMASYA (İHA)

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