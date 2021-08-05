Almanya'nın ve Chelsea'nin efsane futbolcusu Michael Ballack ve ailesi acı bir gün yaşadı. Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio, Portekiz'de tatilde olduğu sırada kaza geçirdi. Plajda zaman geçiren Emilio, Lizbon'a yakın olan Troia'da ATV tipi bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın detayları henüz bilinmezken Ballack ailesinden açıklama bekleniyor.