Futbol Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Futbol

Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Alman efsane futbolcu Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio, geçirdiği ATV kazası sonucu hayatını kaybetti. Portekiz'de tatilde olan Emilio, ATV tipi dört tekerli aracın altında kaldı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 15:44 Son Güncelleme:
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Almanya'nın ve Chelsea'nin efsane futbolcusu Michael Ballack ve ailesi acı bir gün yaşadı. Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio, Portekiz'de tatilde olduğu sırada kaza geçirdi. Plajda zaman geçiren Emilio, Lizbon'a yakın olan Troia'da ATV tipi bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın detayları henüz bilinmezken Ballack ailesinden açıklama bekleniyor.

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