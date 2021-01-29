Ballı börek nasıl yapılır? Ballı börek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Her gün bıkmadan, usanmadan yiyeceğiniz enfes bir lezzet olan ballı börek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Hem tatlı hem de çıtır ballı börek nasıl yapılır öğrenmek mi istiyorsunuz? Tadını çok seveceğiniz ballı börek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
29 Ocak 2021, Cuma 12:41 Son Güncelleme:
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Çıtır çıtır hamuruyla ballı börek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için ballı börek tarifi arıyor ya da ballı börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ballı börek yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...
Ballı börek tarifi
Ballı börek malzemeleri
- 2 adet yufka
İç harcı için:
- 300 gram tuzsuz lor
- Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz
- Yarım çay bardağı dövülmüş fındık
- 5 yemek kaşığı kuru üzüm
- 4 yemek kaşığı bal
- 4 çorba kaşığı bal
- Portakal kabuğu rendesi
- Tarçın
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Servis için:
- Bal
- Dövülmüş Antep fıstığı
Ballı börek yapılışı
İç harcı için olan malzemeleri geniş bir kasede güzelce harmanlayın. Yufkaları 4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Lorlu iç harcı yufkaların bir ucuna koyup muska şeklinde börekleri sarın. Sıvı yağı tavada kızdırıp börekleri bol yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını çektirdiğiniz börekleri servis tabağına alın. Üzerine bal gezdirip Antep fıstığı serperek servis edin.