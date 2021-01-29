Çıtır çıtır hamuruyla ballı börek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için ballı börek tarifi arıyor ya da ballı börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ballı börek yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

Ballı börek tarifi

Ballı börek malzemeleri

2 adet yufka

İç harcı için:

300 gram tuzsuz lor

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz

Yarım çay bardağı dövülmüş fındık

5 yemek kaşığı kuru üzüm

4 yemek kaşığı bal

4 çorba kaşığı bal

Portakal kabuğu rendesi

Tarçın

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Servis için:

Bal

Dövülmüş Antep fıstığı

Ballı börek yapılışı

İç harcı için olan malzemeleri geniş bir kasede güzelce harmanlayın. Yufkaları 4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Lorlu iç harcı yufkaların bir ucuna koyup muska şeklinde börekleri sarın. Sıvı yağı tavada kızdırıp börekleri bol yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını çektirdiğiniz börekleri servis tabağına alın. Üzerine bal gezdirip Antep fıstığı serperek servis edin.



