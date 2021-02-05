Ballı kek tarifi ile farklı lezzetler yakalayarak mümkün. Sevdiklerinize hazırlamak için ballı kek tarifi arıyor, ballı kek nasıl yapılır merak ediyor ya da kaç dakikada pişer öğrenmek mi istiyorsunuz? Ballı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Ballı kek tarifi

Ballı kek malzemeleri

4 yumurta

240 ml sıvı yağ

360 ml taze sıkılmış portakal suyu

240 gram pekmez

240 ml bal

330 gram kepekli un

Bir paket kabartma tozu

Ballı kek yapılışı

Bir karıştırma kabında yumurtaları sıvıyağ ile birlikte çırpın ve taze sıkılmış portakal suyunu ilave edin. Pekmez ve balı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak elenmiş un ve kabartma tozunu da ilave ederek bir süre daha çırpın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökerek, önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.



