Yemek Ballı kek tarifi ve yapılışı: Ballı kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Ballı kek tarifi ve yapılışı: Ballı kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Ballı kek tarifi ve yapılışı: Ballı kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Tadını çok seveceğiniz ve lezzetini baldan alan ballı kek tarifi enfes bir lezzet. Farklı kek tarifleri arayanlar ballı kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Hem sağlıklı hem de lezzetli ballı kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

05 Şubat 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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Ballı kek tarifi ile farklı lezzetler yakalayarak mümkün. Sevdiklerinize hazırlamak için ballı kek tarifi arıyor, ballı kek nasıl yapılır merak ediyor ya da kaç dakikada pişer öğrenmek mi istiyorsunuz? Ballı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Ballı kek tarifi

Ballı kek malzemeleri

  •  4 yumurta
  • 240 ml sıvı yağ
  • 360 ml taze sıkılmış portakal suyu
  • 240 gram pekmez
  • 240 ml bal
  • 330 gram kepekli un
  • Bir paket kabartma tozu

Ballı kek yapılışı

Bir karıştırma kabında yumurtaları sıvıyağ ile birlikte çırpın ve taze sıkılmış portakal suyunu ilave edin. Pekmez ve balı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak elenmiş un ve kabartma tozunu da ilave ederek bir süre daha çırpın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökerek, önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.

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