Namıdiğer Medovik: Ballı Rus pastası tarifi

Ballı Rus pastası yapılışı biraz zahmetli olsa da her bir lokması ayrı bir lezzette sahip. Sevdiklerinize hazırlamak için ballı Rus pastası tarifi arıyor ya da ballı Rus pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ballı Rus pastası tarifi için haberimize bir göz atın.

Ballı Rus pastası tarifi

Ballı Rus pastası malzemeleri

4 yemek kaşığı bal

150 gram toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

3 adet iri yumurta

1 çay kaşığı karbonat

425 gram un

Araları için krema:

1 paket labne peyniri ya da ekşi krema

225 gram pudra şekeri

400 mililitre süt kreması

Üzerine:

Taze çilek, böğürtlen vs

Ballı Rus pastası yapılışı

Orta boy bir sos tenceresine bal, şeker ve tereyağını koyun. Kısık ateşte ara ara şeker eriyinceye kadar aşağı yukarı 5-7 dakika çırparak eritin. Şeker erir erimez ateşten alın ve hala sıcakken çırpılmış yumurtaları ilave edin. Burada yumurtaları karışıma ekleme işlemi çok önemlidir, azar azar ve yavaş yavaş, ince bir şekilde devamlı akıtarak, yumurtalar tamamen karışıma karışıncaya kadar hızlıca çırpmaya devam ederek ekleyin. Karbonatı da ilave edin ve karıştırın. Unu 4-5 defada spatula ile karıştırmaya devam ederek yavaş yavaş ilave edin, yoğurun. Hamur ele yapışmayan bir hale gelince 8 eşit parçaya ayırın. Tezgahı iyice unlayın. Her bir parçayı aşağı yukarı 23-25 santimetre çapındaki daireler halinde açın. 23 santimetrelik bir tencere kapağı ile muntazam kesin. Her seferinde ikişer adet olmak üzere fırın kağıdı yayılmış tepsiye koyun ve önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 4-5 dakika, nar gibi kızarana kadar pişirin. Tencere kapağı ile kesildikten sonra çıkan kenar parçaları da fırına koyun, onları da 4-5 dakika pişirin ve soğuduktan sonra mutfak robotunda çekin. Süt kremasını katılaşana kadar çırpın. Başka bir kasede labne peyniri veya ekşi krema ve pudra şekerini iyice çırpın. Daha önce çırptığınız süt kremasına ekleyerek homojen bir hal alana kadar karıştırın. Düz bir tabağa pastanın ilk katını koyun, üzerine bol krema koyarak her tarafını kaplayın. İkinci katı onun üzerine koyun, krema ile kaplayın ve tüm katlar bitene kadar bu işleme devam edin. Bisküvi katları kremayı emeceği için aralara koyacağınız krema miktarını bol tutun. Tüm katların yerleştirilmesi bittikten sonra kalan krema ile pastanın yanını ve üzerini kaplayın. Üzerine ve kenarlarına fırınlayıp, mutfak robotundan geçirdiğiniz kırıntıları serpin. Bir gece üzeri kapalı olarak buzdolabında bekletin.