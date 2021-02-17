Yemek Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Ballı susamlı tavuk tarifi

Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Ballı susamlı tavuk tarifi

Yemek

Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Ballı susamlı tavuk tarifi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün ballı susamlı tavuk tarifi için kıyasıya mücadele verdiler. Seyirciler ise ballı susamlı tavuk nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ballı susamlı tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

17 Şubat 2021, Çarşamba 14:42 Son Güncelleme:
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İster öğle isterseniz de akşam yemeğinde severek yiyeceğiniz ballı susamlı tavuk tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için ballı susamlı tavuk tarifi arıyor ya da ballı susamlı tavuk nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ballı susamlı tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Ballı susamlı tavuk tarifi

Ballı susamlı tavuk malzemeleri

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı susam yağı
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
  • Yarım su bardağı tavuk suyu
  • Yarım çay bardağı bal
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi
  • 1 yemek kaşığı mısır unu 

Kuşbaşı tavuk eti için:

  • 1/4 su bardağı mısır unu
  • 2 yumurta beyazı
  • Tuz
  • Beyaz biber
  • 600 gram kuşbaşı tavuk eti
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1.5 yemek kaşığı susam
  • 3-4 dal frenk soğanı 

Ballı susamlı tavuk yapılışı

Sosu için, susam yağını bir sos tenceresinde ısıtın. Ezdiğiniz sarımsak, taze zencefil, tavuk suyu, bal, soya sosu ve pirinç sirkesini ilave edip kaynatın. Mısır ununun üzerine sostan bir miktar ekleyip karıştırın ve kaynayan sosa ilave edin. Sos kıvam alıncaya kadar 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın. 

Tavuk eti için, mısır unu, yumurta beyazları, tuz ve beyaz biberi bir kasede çırpın. Kuşbaşı tavuk etlerini ilave edin ve iyice karıştırın. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Tavuk etlerini ilave edip soteleyin. Tavuk etleri yumuşayıp renkleri dönünceye kadar sotelemeye devam edin. Susamı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Pişen tavuk etlerini ocaktan alın. Tavuk etlerini servis tabağına alıp üzerine ballı sosu ve ince doğranmış frenk soğanlarını ilave edin.

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