İster öğle isterseniz de akşam yemeğinde severek yiyeceğiniz ballı susamlı tavuk tarifi favori lezzetiniz olacak. Peki, ballı susamlı tavuk nasıl yapılır? Ballı susamlı tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİ

Ballı susamlı tavuk malzemeler

Sosu için:

2 yemek kaşığı susam yağı

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Yarım su bardağı tavuk suyu

Yarım çay bardağı bal

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı mısır unu

Kuşbaşı tavuk eti için:

1/4 su bardağı mısır unu

2 yumurta beyazı

Tuz

Beyaz biber

600 gram kuşbaşı tavuk eti

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 yemek kaşığı susam

3-4 dal frenk soğanı

BALLI SUSAMLI TAVUK YAPILIŞI

Sosu için, susam yağını bir sos tenceresinde ısıtın. Ezdiğiniz sarımsak, taze zencefil, tavuk suyu, bal, soya sosu ve pirinç sirkesini ilave edip kaynatın. Mısır ununun üzerine sostan bir miktar ekleyip karıştırın ve kaynayan sosa ilave edin. Sos kıvam alıncaya kadar 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Tavuk eti için, mısır unu, yumurta beyazları, tuz ve beyaz biberi bir kasede çırpın. Kuşbaşı tavuk etlerini ilave edin ve iyice karıştırın. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Tavuk etlerini ilave edip soteleyin. Tavuk etleri yumuşayıp renkleri dönünceye kadar sotelemeye devam edin. Susamı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Pişen tavuk etlerini ocaktan alın. Tavuk etlerini servis tabağına alıp üzerine ballı sosu ve ince doğranmış frenk soğanlarını ilave edin.



