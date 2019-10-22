Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Ballon d'Or hegemonyası sürüyor. Uzun yıllardır aralıksız her sene ödüle aday olan ikili, 5'er 5'er olmak üzere 10 senedir ödülü kimseye bırakmıyordu. Taa ki geçen seneye kadar.





Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın Real Madrid'li yıldızı Luka Modric, iki süperstarı geride bırakarak Ballon d'Or'u kazanmış ve 10 yıllık bir geleneği bozmuştu.









Cannavaro'nun ardından bir ilk

Yaşanacak bir diğer ilk ise ödüle 13 yıl sonra bir defans oyuncusunun aday olması. 2006 yılında Ballon d'Or kazanan tarihteki ilk defans oyuncusu Fabio Cannavaro'nun ardından, bu yıl da Virgil van Dijk ödülün en büyük adaylarından.





FIFA The Best'e de aday olan van Dijk, birçok otoriteye göre Ballon d'Or 2019'u kazanan isim olacak.

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Listedeki diğer isimler

Messi, Ronaldo ve van Dijk'ın haricinde Ballon d'Or 2019'un diğer adayları ise şöyle:





Sadio Mane, Sergio Aguero, Dusan Tadic, Hugo Lloris, Frenkie de Jong, Pierre-Emerick Aubameyang, Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Marc-Andre ter Stegen, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs de Ligt, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Mohamed Salah, Marquinhos, Joao Felix ve Raheem Sterling.

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Ballon d'Or kadın adaylar

Ödül töreninin bir diğer ayağı ise kadın futbolu kategorisinde gerçekleşecek. Tarihte ilk defa Ballon d'Or kazanan Ada Hegerberg'in ardından bu ödül ikinci kez verilecek. Adaylar ise şöyle:





Kosovare Asllani, Sarah Bouhaddi, Lucy Bronze, Nilla Fischer, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Tobin Heath, Amandine Henry, Sofia Jakobsson, Sam Kerr, Rose Lavelle, Dzsenifer Marozsan, Marta, Lieke Martens, Viviane Miedema, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Wendie Renard, Sari van Veenendal ve Ellen White.

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