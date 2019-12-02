Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz 10 sezonda Ballon d'Or ödülünü 5'er kez kazanarak son yıllara ambargo koydu.

2018 yılında ise ödül 10 sezon aradan sonra ilk kez bir başka isme gitti: Luka Modric. Ve bu sezon da Ballon d'Or 2019 için Messi ve Ronaldo haricinde çok güçlü bir başka aday var, Virgil van Dijk.

Bu gece Paris'teki 'Theatre du Chatelet' sahnesinde Ballon d'Or 2019 sahibini bulacak.

30 kişilik listede son üçe kalması beklenen Ronaldo, Messi ve van Dijk'ın da katılacağı tören bu gece yapılacak. Kazanan kişiye ödülü Fildişili efsane Didier Drogba takdim edecek.





Ballon d'Or 2019 saat kaçta, hangi kanalda?

Paris'te yapılacak törenin net listesi 16:30'da, kırmızı halı geçişi 18:30'da ve ana tören 19:30'da başlayacak.

Ballon d'Or 2019 Türkiye'de Tivibu Spor 3'te yayınlanacak.









İddialar

Sosyal medyada gezinen fotoğraflara göre Ballon d'Or 2019 için yapılan deneme törenlerinde Lionel Messi en yüksek puan topladı ve bu akşam ödülü kazanan isim o olacak. İkinci sırada ise Virgil van Dijk yer alacak.

Törenden bir gün önce yapılan denemeler, tören esnasında herhangi bir problem yaşanmaması amacıyla yapılıyor.

Bir diğer iddia ise Virgil van Dijk'ın ödüle daha yakın olduğu. Çünkü Ballon d'Or, ağırlıklı olarak gazetecilerin oy kullandığı bir tören ve FIFA The Best'te ödülü Messi kazanmasına rağmen gazetecilerin oyunun büyük kısmı van Dijk'a gitmişti.

Cristiano Ronaldo'nun ise ödülü alma ihtimali düşük olarak görülüyor. Birçok otoriteye göre Liverpool'un bir diğer yıldızı Sadio Mane'nin Ronaldo'nun önüne geçip son 3'e kalma ihtimali bile var.



