Ballon d'OR listesi basına sızdı! Kazanan ne Messi ne Ronaldo...
France Football'un her sene dağıttığı Ballon d'OR ödülü bu sene 29 Kasım'da sahibini bulacak. Ödül için Messi ile Ronaldo favori gösterilmiyor ancak Messi'nin az da olsa şansı var. Fakat basına sızan liste bambaşka...
28 Ekim 2021, Perşembe 14:17 Son Güncelleme:
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2021 Ballon d'OR ödülü, basına sızan fotoğrafa göre Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin olacak.
Lewa 627 oyla listenin başında, Messi ikinci sırada, Karim Benzema ise üçüncü sırada yer alıyor.
Listede Cristiano Ronaldo dokuzuncu, Luka Modric ise 12. sırada kendine yer buldu. PSG'nin yıldızları Mbappe 6, Neymar 19. basamakta.