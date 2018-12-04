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Ballon D'Or ödülünü kazanan isim belli oldu

Her yıl France Football tarafından verilen Ballon D'Or ödülü sahibini buldu

04 Aralık 2018, Salı 00:43
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Ballon D'Or ödülünü kazanan isim belli oldu

Ballon d'Or ödülünü bu yıl Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric aldı.

MESSİ İLK 3 DIŞINDA KALDI

Lionel Messi, 12 yıl aradan sonra ilk kez Ballon d'Or yarışında ilk 3'ün dışında kaldı. Arjantinli futbolcu 5. sırada yer aldı.

Ballon d'Or ödülü bu yıl ilk kez bir kadın futbolcuya da verildi. Kadınlarda Ballon d'Or'un ilk sahibi Olympique Lyon'da forma giyen 23 yaşındaki Norveçli golcü Ada Hegerberg oldu.

EN GENÇ MBAPPE

Bu yıl ilk kez verilen ve 21 yaş altı oyuncuları arasında seçilen Kopa Trophy'nin sahibi Kylian Mbappe oldu.

İŞTE SIRALAMA

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Antoine Griezmann

4 Kylian Mbappe

5 Lionel Messi

6 Mohamed Salah

7 Raphaël Varane

8 Eden Hazard

9 Kevin De Bruyne

10 Harry Kane

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