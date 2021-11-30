Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2021 Ballon d’Or ödülünün sahibi oldu. 34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7’nci kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.
30 Kasım 2021, Salı 00:07 Son Güncelleme:
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Fransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d’Or ödülünün bu yılki kazananı Lionel Messi oldu.
Oylamada Bayern Münih’in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski 2’nci, Chelsea’nin İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho 3’üncü, Real Madrid’in Fransız forveti Karim Benzema 4’üncü, Chelsea’nin Fransız orta sahası N’Golo Kante ise 5’inci sırada yer aldı.
2021 Ballon d'Or'da ilk 20 sıra şu şekilde:
1. Lionel Messi
2. Robert Lewandowski
3. Jorginho
4. Karim Benzema
5. N’Golo Kante
6. Cristiano Ronaldo
7. Mohamed Salah
8. De Bruyne
9. Kylian Mbappe
10. Gianluigi Donnarumma
11. Erling Haaland
12. Romelu Lukaku
13. Giorgio Chiellini
14. Leonardo Bonucci
15. Raheem Sterling
16. Neymar
17. Luis Suarez
18. Simon Kjaer
19. Mason Mount
20. Riyad Mahrez
İSTANBUL (DHA)