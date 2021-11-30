Fransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d’Or ödülünün bu yılki kazananı Lionel Messi oldu.









Oylamada Bayern Münih’in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski 2’nci, Chelsea’nin İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho 3’üncü, Real Madrid’in Fransız forveti Karim Benzema 4’üncü, Chelsea’nin Fransız orta sahası N’Golo Kante ise 5’inci sırada yer aldı.

2021 Ballon d'Or'da ilk 20 sıra şu şekilde:

1. Lionel Messi

2. Robert Lewandowski

3. Jorginho

4. Karim Benzema

5. N’Golo Kante

6. Cristiano Ronaldo

7. Mohamed Salah

8. De Bruyne

9. Kylian Mbappe

10. Gianluigi Donnarumma

11. Erling Haaland

12. Romelu Lukaku

13. Giorgio Chiellini

14. Leonardo Bonucci

15. Raheem Sterling

16. Neymar

17. Luis Suarez

18. Simon Kjaer

19. Mason Mount

20. Riyad Mahrez

İSTANBUL (DHA)