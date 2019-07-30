Balon parçası küçük Yağız'ın sonu oldu

Artvin’in Murgul ilçesinde boğazına balon takılan 4 yaşındaki minik Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

30 Temmuz 2019, Salı 20:59
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Balon parçası küçük Yağız'ın sonu oldu

Artvin’in Murgul ilçesinde dün meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu’nun şişirilmiş balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna parça kaçtı.

Ailesi tarafından fark edilen minik Yağız, Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğazına takılan parçanın çıkartılarak kalbi yeniden çalıştırılan minik Yağız, Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Buradan da ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edilen Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

İHA

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