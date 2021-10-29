Balon roket | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan balon roket oyunu onun ince motor gelişimine yardımcı olur.

MALZEMELER

Balon, kalın ip, bant, pipet ve iki sandalye. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte aralarında uzun bir mesafe kalacak şekilde iki sandalye yerleştiriniz. Sandalye yerine iki duvar arasını da kullanabilirsiniz. Balonu şişiriniz ve pipeti ipten geçiriniz. İpten geçirdiğiniz pipet ile balonu bantlayınız. Sonrasında ipin bir ucunu bir sandalyeye diğer ucunu ise diğer sandalyeye bağlayınız. İster üfleyerek ister elinizde balonu hareket ettirerek roketinizi uçuşa hazır hale getirebilirsiniz.