Balon tenisi | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Balon

2 adet plastik tabak

Yapıştırıcı

2 adet tahta çubuk

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber bir balonu şişiriniz. Sonrasında plastik tabakları alt kısmından tahta çubuklara yapıştırınız. İşte sadece bu kadar! Şimdi karşılıklı bir şekilde raketleriniz ve balon ile oyunu başlatabilirsiniz.



