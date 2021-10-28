Etkinlik Rehberi Balon tenisi | Çocuklar için oyunlar

Balon tenisi | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Balon tenisi | Çocuklar için oyunlar

Bu oyunu oynayarak çocuğunuzun bedensel koordinasyonuna ve beden gücüne katkıda bulunursunuz. + 3 Yaş

28 Ekim 2021, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Balon
  • 2 adet plastik tabak
  • Yapıştırıcı
  • 2 adet tahta çubuk

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber bir balonu şişiriniz. Sonrasında plastik tabakları alt kısmından tahta çubuklara yapıştırınız. İşte sadece bu kadar! Şimdi karşılıklı bir şekilde raketleriniz ve balon ile oyunu başlatabilirsiniz.

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