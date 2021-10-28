Balon tenisi | Çocuklar için oyunlar
Bu oyunu oynayarak çocuğunuzun bedensel koordinasyonuna ve beden gücüne katkıda bulunursunuz. + 3 Yaş
28 Ekim 2021, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Balon
- 2 adet plastik tabak
- Yapıştırıcı
- 2 adet tahta çubuk
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzla beraber bir balonu şişiriniz. Sonrasında plastik tabakları alt kısmından tahta çubuklara yapıştırınız. İşte sadece bu kadar! Şimdi karşılıklı bir şekilde raketleriniz ve balon ile oyunu başlatabilirsiniz.
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