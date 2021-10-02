Türkiye Balon turunun ardından büyük sürpriz

Balon turunun ardından büyük sürpriz

Türkiye

Balon turunun ardından büyük sürpriz

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde restoran işleten Mehmet Kıvılcım (30), kız arkadaşı Seda Pay’a (24) katıldıkları balon turu sonrası İspanyol turistlerin ve arkadaşlarının önünde pankart açarak sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kıvılcım, ’Evet’ diyerek teklifini kabul eden Pay’ın parmağına yüzük takıp, birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

02 Ekim 2021, Cumartesi 18:41 Son Güncelleme:
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Pamukkale Mahallesi’nde restoran işleten Mehmet Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı hemşire olan Seda Pay’a evlilik teklifi yapmak için sabah erken saatlerde balon turu gezisi ayarladı. Çift, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale semalarında balon turu yaptı. Turun ardından balondan inen ikiliyi, İspanyol turistlerin arasındaki Kıvılcım’ın arkadaşları ’Seni Seviyorum, benimle evlenir misin?’ yazılı pankartla karşıladı.

Bu sırada Kıvılcım, pankartın yanında diz çöküp, kız arkadaşı Seda Pay’a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kıvılcım, ’Evet’ diyerek teklifi kabul eden kız arkadaşının parmağına tek taş yüzük taktı. İkili, mutluluklarını birbirlerine sarılarak kutladı.

DHA

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