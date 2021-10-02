Balon turunun ardından büyük sürpriz

Pamukkale Mahallesi’nde restoran işleten Mehmet Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı hemşire olan Seda Pay’a evlilik teklifi yapmak için sabah erken saatlerde balon turu gezisi ayarladı. Çift, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale semalarında balon turu yaptı. Turun ardından balondan inen ikiliyi, İspanyol turistlerin arasındaki Kıvılcım’ın arkadaşları ’Seni Seviyorum, benimle evlenir misin?’ yazılı pankartla karşıladı.

Bu sırada Kıvılcım, pankartın yanında diz çöküp, kız arkadaşı Seda Pay’a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kıvılcım, ’Evet’ diyerek teklifi kabul eden kız arkadaşının parmağına tek taş yüzük taktı. İkili, mutluluklarını birbirlerine sarılarak kutladı.

DHA