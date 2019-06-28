Balon uçurana ceza

Lateks, alüminyum veya helyum balonları havaya bırakanlar, çevreye zarar vermekten 125 dolar cezaya çarptırılacak.

Kararın alınmasının sebebinin, balonların deniz yaşamı üzerindeki “bilimsel olarak belgelenmiş etkisi” nedeniyle gerekli olduğunu düşünülüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Brad Pettitt şunları söyledi: “Helyum balonları bilimsel olarak deniz yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri açıkça belgelenmiş. Fremantle kıyı konseylerinin bu konuda liderlik etmesi yönünde bir beklenti var.”



