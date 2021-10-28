Balonlu oyun kartları | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Birkaç kağıt

Renkli kalemler

Balonu doldurabileceğiniz küçük farklı malzemeler

Balonlar

NASIL OYNANIR?

Kendi oyun kartlarınızı oluşturmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte kâğıtları 6 eş parçaya bölünüz. Her parçayı da kalemle çizgi çekerek ikiye ayırınız. Bu kâğıt parçalarının alt kısmına balon resmi üst kısmına da balonu dolduracağınız malzemelerin ismini yazmanız veya resmini çizmeniz gerekmektedir. Eğer ki evinizde yazıcınız var ise direkt balon ve malzemelerin görsellerini kâğıda bastırarak da kartları hazırlayabilirsiniz. Balonu doldurabileceğiniz örnek malzemeler için ise çeşitli kuru bakliyatları, bilyeleri, madeni paraları veya ataşları seçebilirsiniz. Sonrasında hazırladığınız bu oyun kartlarını ve tüm malzemeleri masaya diziniz. Çocuğunuzdan kartlardaki malzemelere göre balonların içerisine o malzemeleri yerleştirmelerini ve yerleştirdikten sonra ise o malzemenin olduğu kâğıdın üzerindeki balon kısmına balonların ucunu bağlayıp teker teker dizmesini isteyiniz.



