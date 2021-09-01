Balonlu tenis
Çocukların bol hareketli oyunları sevdiği bir gerçektir. Bu oyun sayesinde çocuğunuz hem vücudunu hem de hareketlerini kontrol etme becerisini geliştirebilir.
01 Eylül 2021, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- 2 adet ahşap spatula
- 2 adet plastik tabak
- 1 balon
- Koli bandı
NASIL OYNANIR?
Ahşap spatulalara plastik tabakları bantlayın. İşte iki adet raket hazır! Balonu şişirin. Çocuğunuz isterse tek başına balon sektirebilir ya da birlikte karşılıklı tenis oynayabilirsiniz.
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