Balonlu tenis

MALZEMELER

2 adet ahşap spatula

2 adet plastik tabak

1 balon

Koli bandı

NASIL OYNANIR?

Ahşap spatulalara plastik tabakları bantlayın. İşte iki adet raket hazır! Balonu şişirin. Çocuğunuz isterse tek başına balon sektirebilir ya da birlikte karşılıklı tenis oynayabilirsiniz.



