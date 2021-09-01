Etkinlik Rehberi Balonlu tenis

Balonlu tenis

Etkinlik Rehberi

Balonlu tenis

Çocukların bol hareketli oyunları sevdiği bir gerçektir. Bu oyun sayesinde çocuğunuz hem vücudunu hem de hareketlerini kontrol etme becerisini geliştirebilir.

01 Eylül 2021, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER

  • 2 adet ahşap spatula
  • 2 adet plastik tabak
  • 1 balon
  • Koli bandı

NASIL OYNANIR?

Ahşap spatulalara plastik tabakları bantlayın. İşte iki adet raket hazır! Balonu şişirin. Çocuğunuz isterse tek başına balon sektirebilir ya da birlikte karşılıklı tenis oynayabilirsiniz.

İlgili Haberler
Süslü deniz kabuklarıKovayı doldurma oyunu


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kafa Dağıtan Etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder