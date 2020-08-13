Beşiktaş'ta Mario Balotelli sesleri her geçen gün daha da yükselmeye başladı... İtalyan forvetin menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerlemeye devam ederken, ülke basını da tecrübeli forvetin Beşiktaş'a gitmesinin kendisi açısından en doğru olacağı konusunda hemfikir. Dün 30 yaşına basan Mario Balotelli için Beşiktaş yönetimi senelik 2 milyon euro'luk bir teklif yapmış ve beklemeye geçmişti. İtalyan medyası da bu gelişmelerin yıldız oyuncu için büyük bir şans olduğu yönünde yorumlar yapmaya devam ediyor.

La Gazzetta Dello Sport, yorumhaberinde İtalyan oyuncunun kariyerini inceleyerek "Beşiktaş, Balotelli için son şans" yorumunu yaptı. Haberde, "Balotelli zaten Beşiktaş'a sorun çıkarmıyor. Para konuşmuyor, Şampiyonlar Ligi'ni istediğini söylüyor. Ancak Türk tarafı da haklı olarak rahatsızlık yaratma ihtimalinden korkuyor. Bu yüzden bazı canını sıkan maddeleri sözleşmesine yazdırmak istiyor. Çünkü önemli bir maçtan önce santrforsuz kalmak istemiyor. Balotelli eğer sözlerine sadık olacaksa, bu maddelerden korkmamalı" denildi.

Yine İtalya'da yayın yapan La Republica'dan Enrico Sisti de, "Mario Balotelli, kaçırılan fırsatlarla dolu bir yetenek" başlıklı haberinde İtalyan yıldıza mutlaka siyah-beyazlı kulübü tercih etmesi gerektiğini önerdi. Sisti, "Balotelli'nin topla ne yapacağını bilmesinden çok bir yetişkin gibi davranmayı bilmesinin zamanı geldi. Bugün 30 yaşında. Türkiye'ye giderse ırkçılık önüne çıkmayacaktır. O zaman da hataları için birilerini suçlayamayacak. Bu gelişmeler her zaman olmaz, fırsatı değerlendirmesi gerek. Bunu da kaçırırsa hata yapmış olur" ifadelerini kullandı.



