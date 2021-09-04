Balotelli krizinin perde arkası! Otelde pro içip...

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın ayrılığını değerlendirdi. Vural, Mario Balotelli'nin Fenerbahçe maçından sonra otelde puro içerken telefonda bir kulüp oyundan çıkarılmasıyla ilgili konuştuğunu söyledi. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'dan ayrılmasıyla sonuçlanan süreci değerlendirdi. Vural, İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin Adana'da oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında oteldeki davranışlarıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Yılmaz Vural'ın A Spor'da yaptığı açıklamalar şu şekilde:"Fenerbahçe maçından sonra Adana'da otelde yaşanan durumu anlatıyorum. Maç bitiyor, Balotelli beyefendi lobiye geliyor. Ağzında puro, telefonda birisiyle konuşuyor. Yanındakiler duyuyorlar ne konuştuğunu. İki tane de İtalya'dan çok şeker bir hanım, altında son model araba. Keyif yapmaya gelmiş."

"Balotelli'nin telefondaki konuşmasına bak; 'Alo, siz beni çıkardınız da hava mı atacaksınız millete. 'Balotelli'yi dışarı aldık' diye. Ben buna müsaade etmem, ben sizinle ne konuştum. Başınıza iş olurum, söylüyorum. "Dinleyenler de beni arıyor. Ben de hemen Samet Aybaba'yı aradım; 'Samet tedbir al' dedim. 'Bak bu adam getirecek sonunu' dedim. 'Nasıl alayım' diyor, 'adamı alıp konuşuyorum' diyor. Bu adam dünyaya problem olmuş. Sen nereden geldin bana, İtalya 2'nci liginden. Sen Avrupa çapında bir oyuncuyken buralara kadar gelmişsin. Türkiye Ligi'nin bir takımı olarak, sana imkan sağlıyorum. Balotelli mi Adana Demirspor için bir şans, Adana Demirspor mu onun için bir şans? İyi ki bana denk gelmedi böyle bir oyuncu, kimsin sen? Laftan anlamıyor herif. Ne oldu Samet Hoca'ya, geçen sene bu adam 11 maçta 10 galibiyet alıp şampiyonluk kazandı."