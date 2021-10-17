Balotelli rakibinin saçını çekti, Fırat Aydınus 'devam' dedi

Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor maçının 7. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Adana Demirspor'un hücum yaptığı esnada Malatyaspor ceza sahası içerisinde Malatyasporlu Sadık Çiftpınar bir anda yerde kaldı. Balotelli'nin kıvırcık ve uzun saçlarıyla tanınan Sadık'ın saçını çektiği ve rakibini düşürdüğü görüldü.

Pozisyonun ardından oyun bir süre durdu ve Fırat Aydınus, VAR ile görüştü. Ancak topsuz alandaki bu müdahaleye Aydınus'tan herhangi bir ceza çıkmadı ve oyun devam etti.

Malatyasporlular ise Balotelli'ye kart gösterilmesi için uzun süre itiraz etse de sonuç alamadı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında ise Adana Demirspor'un kullanacağı korner öncesinde Fırat Aydınus, Mario Balotelli'yi uyardı. İkilinin uzun süre konuşması dikkat çekti.



