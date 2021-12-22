Balotelli, Yunus Akgün'ü kafasına uçan tekme atarak kutladı
Adana Demirspor dün akşam ağırladığı Galatasaray'ı, Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'ün 2 golüyle yendi. Yunus iki güzel gol atarken Balotelli'nin takım arkadaşın yaptığı tebrik hareketi izleyenleri güldürdü ve akıllara Ibrahimovic-Cassano şakalaşmasını getirdi.
22 Aralık 2021, Çarşamba 09:44 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'un çılgın oyuncusu Mario Balotelli, Galatasaray maçında takımını öne geçiren golü atan Yunus Akgün'ü ilginç bir şekilde kutladı.
1.90 boyundaki Balotelli, 1.73'lük Yunus'u kafasına uçan tekme atarak tebrik etti.
Yunus'un da bu hareket sonrası güldüğü görüldü.
Balotelli'nin tekmesi, Milan'da beraber oynadıkları dönemde Zlatan Ibrahimovic'in Antonio Cassano'ya röportaj esnasında attığı tekmeyi hatırlattı.