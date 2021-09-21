Futbol Balotelli'nin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü

Balotelli'nin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü

Futbol

Balotelli'nin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü

3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Mario Balotelli'nin yaptığı hareket damga vururken, Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin İtalyan golcünün üzerine yürüdü.

21 Eylül 2021, Salı 23:37 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçta Mario Balotelli'nin yaptığı harekete en çok tepki gösterenlerden biri de Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlıların yedek kulübesiyle diyaloğa giren tecrübeli futbolcuya Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular sert tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin Balotelli'nin üzerine yürürken, iki takım futbolcu ve idarecilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi.

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