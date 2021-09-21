Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçta Mario Balotelli'nin yaptığı harekete en çok tepki gösterenlerden biri de Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlıların yedek kulübesiyle diyaloğa giren tecrübeli futbolcuya Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular sert tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin Balotelli'nin üzerine yürürken, iki takım futbolcu ve idarecilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi.







