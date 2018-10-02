Baltık denizi nerede? Neler oldu?

Baltık Denizi'nde korkunç bir olay yaşandı. 37'si mürettebat 335 kişinin bulunduğu bir feribotun motorunda yangın çıktı. Büyük bir korkunun yaşandığı olay sonrası Rusya ve Litvanya'dan bir dizi geminin yardım etmek üzere bölgeye gittiği öğrenildi. Patlamanın ardından yangının söndürüldüğü ve kimsenin yaralanmadığı duyuruldu. Bu gelişme sonrası Baltık Denizi'nin nerede olduğu araştırılmaya başlandı.

BALTIK DENİZİ NEREDE?

Baltik Denizi, Kuzey Avrupada, Danimarka, Almanya, İsveç, Finlandiya, Polonya, Rusya, Estonya, Litvanya ve Letonya devletleri ile çevrili bir iç denizdir.