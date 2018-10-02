Danimarkalı 'DFDS SEAWAYS 'şirketi kendilerine ait 'Regina Seaways' adlı feribotun motor arızası sonucu içindeki 335 kişiyle birlikte Baltık Denizi'nde mahsur kaldığını duyurdu.

DFDS arıza sonucu gemide duman oluştuğunu bunun da gemideki yangın söndürme sistemini tetiklediğini belirtti. Yaralı olmadığı, yolcuların önlem olarak toplanma alanlarına tahliye edildiği ancak 'durumun kontrol altında' olduğu vurgulandı.

Gemide hasar meydana gelip gelmediği ise bilinmiyor. Feribotun tek başına yola devam edemeyeceği de henüz netleşmedi.

Bu açıklamadan önce Litvanya ordusu Baltık Denizi'nde 335 kişiyi taşıyan feribotun motor dairesinde yaşanan patlama sonucu yanmaya başladığını duyurmuştu. Rusya Federal Deniz ve Irmak Taşımacılığı Ajansı'ndan bir temsilci de Sputnik'e yaptığı açıklamada feribıtta 37'si mürettebat 335 kişinin olduğunu söylemişti.

Feribotun Rusya'nın Kaliningrad kentinin 135 km açığında, uluslararası sularda seyrederken arızalandığı da açıklandı. Feribot Litvanya'nın Klaipeda kentinden Almanya'nın Kiel şehrine gidiyordu.

Rus haber ajansına bilgi veren Kaliningrad'daki deniz kurtarma koordinasyon merkezinin şefi Andrey Permiyakov feribottan yapılan yardım çağrısına Litvanya, Rusya ve Polonya'nın yanıt verdiğini açıklamıştı.

Litvanya donanması da feribotun yanına 3 gemi ve 1 helikopterini gönderdiğini bildirmişti.



