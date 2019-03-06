Balyoz davası hakimine 8 yıl 9 ay hapis cezası!
İstanbul'da hakim olduğu sırada terör örgütü FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan Balyoz davasında sanıkların tutuklanmasına karar veren eski Yargıtay üyesi İdris Asan’a 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpas davalarından Balyoz planı davasında sanıkların tutuklanmasına karar veren eski Yargıtay üyesi İdris Asan hakkında yürütülen davada karar çıktı.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Asan'ın örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u iki ayrı şekilde kullandığı belirlendi. İdris Asan savunmasında ByLock programını kendisine Resul Çakır'ın yüklediğini ileri sürdü.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Asan'ın 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.