Sanık Mehmet Baransu hakkında zincirleme şekilde "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme" suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur hakkında ise "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 11'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Savcı mütalaasında, sanık Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını talep etti.

Özden ATİK / DHA