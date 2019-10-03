Bamya buzlukta nasıl saklanır?

Yazdan kalma, güneşli günleri yaşadığımız şu günlerde evlerde kış hazırlıkları devam ediyor. Meyve ve sebzelerin mevsimindeki lezzetlerini koruyup saklamak için birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de derin dondurucuda saklama. İşte buzlukta bamya saklamanın püf noktası…

Bamya oldukça hassas bir sebze olduğu için dikkatle ayıklanmalı. Baş bölümünde yer alan konik kısmın çevresinden çok derine inmeden ince bir zar gibi sıyrılması önemli. Dikkatlice ayıkladığınız bamyaların başı ve sonunda bamyanın yaralı olmaması gerekiyor. Bu önemli çünkü bamyanın jelatinli yapısı yemeklerinizde pek hoş olmayacaktır. Yaralı bamyaları kesinlikle konserve ve buzluk için hazırlayacağınız kısma dahil etmeyin.

Bamyaları buzlukta saklamak için şoklama yapmanız gerekiyor. Bunun için bamya miktarına göre derin bir kapta kaynayan su gerekiyor. Kaynayan suyun içine atacağınız limon ve limon tuzu bamyaların yapışkanlaşmaması için önemli. Yine şoklama için gerekli olan diğer şey de buzlu su.

Önce bamyaları kaynayan limonlu suyun içine atın 1-2 dakika kaynayan suyun içinde bekleyen bamyaları buzlu suya hemen atın. Bunu yapmamızın nedeni bamyanın fazla pişmesini önlemek. Bamyaların buzlu suda soğuduğundan emin olunca kevgir yardımıyla alıp bir süre suyunun süzülmesini beklemeniz gerekiyor. Suyu iyice süzüldükten sonra buzdolabı poşetlerine koyup, poşetlerin havasını aldıktan sonra buzluğa koyabilirsiniz.







