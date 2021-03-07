İster süs bitkisi olarak isterseniz de yiyebileceğiniz bamya çiçeği, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Peki, bamya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Bamya çiçeği hikayesi nedir? Bamya çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

BAMYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Bamya çekirdeği fideyken direkt güneş almamalıdır. Ancak fide, mutlaka güneş alan bir odada durmalıdır. Bamya çiçeği, suyu seven bir bitkidir. Bu nedenle bamya çiçeğini aşırıya kaçmadan bol bol sulamalısınız. Eğer fidenizin suya ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekirse parmağınızı toprağa sokun. Eğer toprak kuru ise fidenizin suya ihtiyacı vardır. Toprak nemli ise fidenizi sulamaya gerek yoktur.

BAMYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bamya çiçeği özellikleri söz konusu olduğunda ilk dikkat çeken özellik bamya çiçeğinin boyu olmaktadır. Bamya çiçeği, yetiştiği koşullara bağlı olarak genellikle 60 ila 100 santimetre arasındadır. Ancak bamya çiçeğinin 2,5 metre boya ulaştığı da gözlemlenmiştir. Bamya çiçeğinin gövdesi, yine meyvenin türüne bağlı olarak türlü veya tüysüz olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bamya çiçeğinin gövdesi genellikle sarıya kaçan bir yeşil veya direkt sarı renklerinde olabilir. Gövde rengi de yine bamya çiçeğinin türüne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Bamya çiçeğinin yaprakları, üzüm yaprakları ile oldukça benzerlik göstermektedir. Bamya çiçeğinin çeşitlerine bağlı olarak bu yapraklar büyük, küçük, parçalı veya bütün şekilde karşımıza çıkabilir. Bamya çiçeğinin üstü genellikle yağlı gibi bir görünüme sahiptir, parlak ve pürüzsüzdür. Yaprakların alt kısmı ise oldukça tüylüdür. Bamya çiçeği, ayrıca sadece ülkemizde değil çeşitli Afrika ülkelerinde de yetişen ve sık tüketilen bir bitki türüdür.



