Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız bamya kızartması tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Bamyayla yapılan yemek tarifi arayanlar "bamya kızartması nasıl yapılır?" merak ediyor. Bamya kızartması tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

BAMYA KIZARTMASI TARİFİ

Bamya kızartması malzemeler

20 adet iri ve uzun bamya

Haşlamak için:

1,5 litre su

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 litre ayçiçeği yağı

Bamya kızartması yapılışı

Tepelerini bıçakla kestiğiniz bamyaları bol suyla yıkayın. Bamyaları tuzlu suda 5 dakika haşlayıp süzün ve renklerinin kaybolmaması için buzlu suya koyun. Burada da 2 dakika beklettikten sonra süzüp kağıt havluyla iyice kurulayın. Yumurtayı bir kasede çırpın. Un ve galeta ununu da ayrı ayrı kaselere koyun. Bamyaları önce una, sonra yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın. İyice kızdırdığınız sıvı yağa atıp 25-30 saniye kadar pişirin. Yağdan alıp kağıt havlu serilmiş servis tabağına alın.



