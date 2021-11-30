Yemek Bamya nasıl yapılır? Bamya tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Bamya nasıl yapılır? Bamya tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Bamya nasıl yapılır? Bamya tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yaz aylarında ayıklanıp buzluğa atılan bamyaları pişirmenin tam sırası! Tadına doyamayacağınız bamya tarifi, hem sağlıklı hem de lezzetli. Peki, bamya nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız bamya tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

30 Kasım 2021, Salı 10:27 Son Güncelleme:
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Hem diyet listelerine uygun hem de sağlıklı beslenmek isteyenler için bamya tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, bamya nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız bamya tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BAMYA TARİFİ

Bamya malzemeler

  • 1 kilogram bamya
  • 2 adet soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 3-4 adet domates
  • Yarım limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı biber ya da domates salçası
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

BAMYA YAPILIŞI

Bamyanın sapları bıçak yardımı ile kesilir. Daha sonra bol suda yıkanır ve süzgece alınır.

Soğan ve sarımsaklar küçük küçük doğranır. Kabukları soyulan domatesler rendelenir. 

Tencereye zeytinyağı alınır üstüne soğan, sarımsak ilave edilerek sararana kadar kavurulur.

Salça ve rendelenmiş domatesler de eklenerek bir müddet pişirilir.

Zeytinyağlının alt sosu kıvam aldığında bamyalar ilave edilir. Daha sonra tuz ve sıcak su eklenerek tencerenin kapağı kapatılır. Yaklaşık 20-25 dakika kadar orta ateş üzerinde sebzeler pişirilir. 

Sebzeler yumuşamaya başladığında toz şeker ve limon eklenir. 5 dakika daha pişirilir.

Bamya piştiğinde ocağın altı kapatılır ve soğumaya bırakılır. 

Not: Dondurulan bamyaların buzu çözülmeden pişiriniz.

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