İster zeytinyağlı isterseniz de etli olarak pişireceğiniz bamya yemeği tarifi tam bir vitamin deposu. Bamya sevenler "bamya yemeği nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz bamya yemeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

BAMYA YEMEĞİ TARİFİ

Bamya yemeği malzemeler

600 gram bamya

1 adet kuru soğan

3 adet domates

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

1,5 su bardağı sıcak su

Bamya yemeği yapılışı

Bamyaların tepelerini bıçakla kesip bol suyla yıkayın. Soğan ve domatesleri küp küp doğrayın. Zeytinyağını tencerede ısıtıp önce soğanları ardından da salçaları kavurun. Domatesleri de ilave edip bir iki kez çevirdikten sonra kapağını kapatın. Domatesler yumuşayınca bamyaları da ilave edin ve hafifçe karıştırın. Tuz, limon suyu ve şekeri de ekleyin. Suyunu da ilave edip kapağını kapatın ve orta ateşte pişmeye bırakın. Soğuyunca servis edebilirsiniz.



