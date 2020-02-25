Bana bir şey olmaz demeyin, ferdi kaza sigortası yaptırın

Yolda yürürken, evde ya da işyerimizde kaza geçirebilir, getireceği maddi yük bir yana, bir süre işimizden uzak kalabiliriz. İşte beklenmedik bir kaza sonucu hayatımızın tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlığa maruz kalmamız durumunda ise geleceğimizi garanti altına almanın en önemli yolu “Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmak. Bu poliçe sayesinde, kaza sonucu oluşan gelir kaybı, tedavi ve hastane masrafları teminat altına alınıyor. Üstelik Ferdi Kaza Sigortası’nı oldukça uygun fiyatlara yaptırmak mümkün. Teminat seçeneklerine göre aylık prim tutarı 70-100 liradan başlayan fiyatlarla tüm kaza risklerini bertaraf edebilirsiniz.

Ek primle büyük güvence

Öte yandan sigorta şirketleri tarafından sunulan ferdi kaza sigorta paketleri ile talepleriniz doğrultusunda farklı risklere karşı teminat da alabiliyorsunuz. İstediğiniz takdirde ek prim ödeyerek ferdi kaza sigortasına, hafif sportif faaliyetleriniz sırasında meydana gelebilecek kazaları da ekletebiliyorsunuz. Ayrıca kimi sigorta şirketleri, ferdi kaza sigortasına sahip sigortalılarına geniş asistans hizmetleri sunuyor. Yaralanma ya da rahatsızlanma durumunda her türlü tıbbi yardım, doktor ve ambulans ile nakil, ev içi su tesisatı ve/veya elektrik arızalarının tamiri için uzman kişilerin adrese gönderimi, anahtarın kaybolması durumunda çilingir hizmeti gibi işlemler verilen bu hizmetlerinden sadece bazıları.

AvivaSa Sigorta CEO’su Fırat Kuruca, ek teminatlarla Ferdi Kaza Sigortası ürünlerini zenginleştirdiklerine dikkat çekerek, “Müşterilerimize ücretsiz sunduğumuz ek hizmetlerle fark yaratmaya çalışıyoruz. Müşterilerin risk gerçekleşmesini beklemeden de şirketimizden fayda sağlaması adına bu hizmetleri artırmaya devam ediyoruz” dedi.

Ferdi kaza sigortası ile ilgili farklı içerikte ürünleri olduğunu belirten Doğa Sigorta Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer ise, bunlardan Güven Ferdi Kaza ve Doğal Destek Ferdi Kaza’nın öne çıktığını ama eğitim alan çocukların aileleri ve kurumsal şirketler için de ürünleri olduğunu söyledi.

Kaza sayılmayan durumlarda tazminat yok

Kaza sayılan durumlar:

Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden.

Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.

Yılan veya haşarat sokması neticesinde meydana gelen zehirlenmeler.

Isırılma sonucu meydana gelen kuduz sonucunda oluşan sağlık sorunları.

Kaza sayılmayan durumlar: