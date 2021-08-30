Bana büyüklük taslamıyor

HAVUZ, KÜVETE KARŞI

Çocuklar, yetişkinlerin kontrolünde olan bir dünyaya doğarlar. O dünyanın içinde öğrenir o dünyanın kurallarına göre seçim yaparlar. Bu yüzden en özgür olduklarında bile belli sınırların içinde kaldıklarını bilirler. Bu sınırlar çocuklara hareket izni verdiği takdirde iyi ve faydalıdır. Bir küvetin içinde kulaç atamayız ancak bir havuzun içinde kulaç atmak kolaydır ve duracağımız yer de bellidir. Çocuklar, nerede duracaklarını bilmeye ihtiyaç duydukları havuzları ararlar.

KARAR VERMEK ZOR OLDUĞUNDA BEKLEYİN

Sınırların güvenlik sağlama gücüne rağmen çocuklar bazen sınırların dışına çıkmak isteyebilirler. Bazen de kendilerini bir anda sınır dışında bulabilirler. Bu hem onları hem de çevrelerindeki yetişkinleri tedirgin eder. Örneğin evin çocuğu aile içinde asla izin verilmeyen bir konu hakkında izin istemek zorunda kalabilir. Bu izni istemek ve hatta almak zorundadır. Böyle anlarda iki lafı bir araya getiremez. Kendini nasıl ifade edeceğini bulamaz. Böyle anlarda vereceğimiz cevaptan çok o konuşmayı yürütme biçimimiz çocuklar için öğretici olur. Ne kadar zorlandığını kabul ederek konuşmaya başlamak, çocuğun o konuşmayı sürdürmesi için ona cesaret verir. Konuşmasına izin vermek ve ona konuşma alanı sağlamak için beklemek aile içindeki iletişim damarlarını güçlendirir.

BENİ DİNLİYOR

Zorlandığı zamanlarda ya da zorlandığı konularda çocuğun yanında olduğumuzu hissettirmek ve ona nasihat vermeyen cümleler kullanmak harikadır. Çocukları tavlamamıza ve onlara ulaşmamıza olanak sağlar. Bu sayede bize olan inançları artar ve birlikte büyümeye devam ederiz.



