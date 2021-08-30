Çocukluk Bana büyüklük taslamıyor

Bana büyüklük taslamıyor

Çocukluk

Bana büyüklük taslamıyor

Çocukları anlamak istediğimde ya da onlara ulaşmak istediğimde onların ayak izlerini takip etmeye çalışırım. Sakin kalma ve ne anlattığını anlamaya çalışmak için harcadığım zaman hem uzun hem de kısa vadede iki tarafa da kazanç sağlar. Bir süreliğine kayıp gibi gözüken durgunluk, çoğu zaman maç sayısı olarak bize geri döner. Uzman Psikolog Ceyda Yanar konu hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

HAVUZ, KÜVETE KARŞI

Çocuklar, yetişkinlerin kontrolünde olan bir dünyaya doğarlar. O dünyanın içinde öğrenir o dünyanın kurallarına göre seçim yaparlar. Bu yüzden en özgür olduklarında bile belli sınırların içinde kaldıklarını bilirler. Bu sınırlar çocuklara hareket izni verdiği takdirde iyi ve faydalıdır. Bir küvetin içinde kulaç atamayız ancak bir havuzun içinde kulaç atmak kolaydır ve duracağımız yer de bellidir. Çocuklar, nerede duracaklarını bilmeye ihtiyaç duydukları havuzları ararlar. 

KARAR VERMEK ZOR OLDUĞUNDA BEKLEYİN

Sınırların güvenlik sağlama gücüne rağmen çocuklar bazen sınırların dışına çıkmak isteyebilirler. Bazen de kendilerini bir anda sınır dışında bulabilirler. Bu hem onları hem de çevrelerindeki yetişkinleri tedirgin eder. Örneğin evin çocuğu aile içinde asla izin verilmeyen bir konu hakkında izin istemek zorunda kalabilir. Bu izni istemek ve hatta almak zorundadır. Böyle anlarda iki lafı bir araya getiremez. Kendini nasıl ifade edeceğini bulamaz. Böyle anlarda vereceğimiz cevaptan çok o konuşmayı yürütme biçimimiz çocuklar için öğretici olur. Ne kadar zorlandığını kabul ederek konuşmaya başlamak, çocuğun o konuşmayı sürdürmesi için ona cesaret verir. Konuşmasına izin vermek ve ona konuşma alanı sağlamak için beklemek aile içindeki iletişim damarlarını güçlendirir. 

BENİ DİNLİYOR 

Zorlandığı zamanlarda ya da zorlandığı konularda çocuğun yanında olduğumuzu hissettirmek ve ona nasihat vermeyen cümleler kullanmak harikadır. Çocukları tavlamamıza ve onlara ulaşmamıza olanak sağlar. Bu sayede bize olan inançları artar ve birlikte büyümeye devam ederiz.


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kafa Dağıtan Etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bircan Tavas
Okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Bircan Tavas
Büşra Eracun Akkaya
Filenin Sultanları bu sefer başaramadı
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuğunuzun iştahsızlık nedeni bu olabilir...