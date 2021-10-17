Kredi Kayıt Bürosu’nun (Findeks) verilerine göre; ayda 1.4 milyon adet kredi kullanılıyor. Bunun 1.3 milyonu ihtiyaç kredisi, geri kalanı konut ve taşıt kredisi. İhtiyaç kredisinde ise ortalama tutar 21 bin lira. Konutta bu rakam 240 bin liraya çıkarken, taşıtta 112 bin lira. Ayda 12 milyon ziyaretçi ağırlayan Hangikredi’nin Üst Yöneticisi (CEO) Oray Durmazoğlu da kendi sitelerinde en çok aranan kredinin ortalama 25 bin lira ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi olduğunu söyledi.

EN AZ YÜZDE 35’İ

Kredi sorgulayanların yüzde 35’inin ‘Bana kredi çıkar mı?’ dediğini belirten Durmazoğlu, “Bu, ‘Ben geçmişte kredi çektim ama ödemede sorun yaşadım. Artık düzeldim mi?’ demek. Biz bunun cevabını vermek hatta kredi çıkmayacak birine ‘O zaman nasıl kredi çıkar?’ kısmında destek olmak istiyoruz. Bu anlamda ‘Hangikredi Notu’ adıyla yeni bir ürün hazırladık. Başvuranların kredi notunu öğrenip, bu notla ne kadar kredi alabileceğini söyleyebileceğiz. Kasımda bu ürünümüz yayımlanacak” dedi.

BORÇ KAPATMAK İÇİN

İhtiyaç kredilerinin yüzde 60’ının borç kapatmak için alındığını belirten Durmazoğlu, “Pandemide bu durum biraz daha arttı. Sitedeki en yüksek kredi başvurusu adedini pandemi dönemlerinde aldık. Çünkü pandemiyle birlikte insanlarda ‘paraya ihtiyaç duyulacak’ refleksi oluştu. Kimisi borç kapatmak kimisi de kenarda para bulundurmak için kredi başvurusu yaptı. Son 2 senede sitedeki trafik 4 kat, başvuru adetleri ise 6 kat arttı. Şu anda başvurular normalize oldu” diye konuştu.

VATANDAŞ YAKIN TAKİPTE

FAİZ İNDİĞİ GÜN...

Vatandaşların ekonomiyi yakından takip ettiğini dile getiren Oray Durmazoğlu, şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimi yaptığı gün siteye bir önceki güne oranla 2 kat fazla ziyaretçi geldi. Gelenler hem kredi hem de mevduat faizini kontrol etti” dedi. Durmazoğlu, ayrıca son dönemde ziyaretçilerin kripto para sorgulaması yaptığını belirterek, “Yakında kripto para fiyat değişimlerini de sitemizde yayımlayıp, alım satım yapan platformlara yönlendirme yapacağız” diye konuştu.

FİNANSAL ASİSTAN OLMA YOLUNDA

iLab Holding bünyesinde faaliyet gösterdiklerini belirten Oray Durmazoğlu, şöyle konuştu: “20’den fazla bankayla ortak çalışıyoruz. Bankaların faiz oranlarını sıralıyoruz. Tüketici, sitedeki ‘başvur’ butonuna basınca bankanın internet sitesindeki başvuru mekanızmasına gidiyor. Fakat biz bunu bir adım öteye taşıyarak ‘finansal asistan’ olmak istiyoruz. Her yıl gelirimizin yüzde 40’ını teknoloji yatırımlarına ayırıyoruz. Yılsonunda hangikredi.com’un mobil uygulaması hazırlanacak.”