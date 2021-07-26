Türkiye Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Duyurulur "açıklaması yapıldı.

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