Türkiye Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak

Türkiye

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

22 Nisan 2021, Perşembe 16:40 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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