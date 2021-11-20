Türkiye Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim elemanı alacağını açıkladı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 16:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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