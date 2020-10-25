Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 17 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak! İşte başvuru detayları
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi istihdam etmek için ilan verdi. İlana göre üniversite bünyesine 6 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi katılacak. İşte ilanın başvuru şartları ve detaylar.
25 Ekim 2020, Pazar 17:42 Son Güncelleme:
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Duyurulur" denildi.
İlana başvurular 22 Ekim günü başladı ve 5 Kasım'da sona erecek. Başvurular şahsen veya posta aracılığıyla yapılabilecek.
Sınav takvimi ise şu şekilde:
- Başvuru Başlama Tarihi: 22.10.2020
- Son Başvuru Tarihi: 05.11.2020
- Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 20.11.2020
- Giriş Sınavı Tarihi: 25.11.2020 (Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tarihlerde değişiklik olması veya ertelenmesi durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyuru yapılacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.)
- Sonuç Açıklama Tarihi: 30.11.2020
- Başvuru Adresi: Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
- Sonuçların ilan edileceği internet adresi: https://www.bandirma.edu.tr