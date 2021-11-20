Türkiye Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim elemanı alacağını açıkladı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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