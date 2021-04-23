Türkiye Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alıyor

23 Nisan 2021, Cuma 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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