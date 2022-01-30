Türkiye Bandırma'da korkutan manzara! 23 gündür devam ediyor

Bandırma'da korkutan manzara! 23 gündür devam ediyor

Türkiye

Bandırma'da korkutan manzara! 23 gündür devam ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deniz çekilmesi 23 gündür devam ederken, çekilme sonrası oluşan plaj çocuklara eğlence mekanı oldu.

30 Ocak 2022, Pazar 21:55 Son Güncelleme:
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Bandırma'da deniz çekilmesi çocuklara yaradı. Meydana gelen deniz çekilmesi 23 gündür devam ederken, çekilmeyle oluşan plaj hafta sonu çocukların akınına uğradı.

Sahile gelen çocuklar mevcut yerde bol bol oynarken denize taş attı. Güneşli ve güzel havayı fırsat bilen çocuklar çekilme sonucu oluşan plajda bol bol oynayarak stres attı. Sahilde çocuklarını izleyen veliler de onların oyunlarına eşlik etti.

Bazı çocuklar da ayakkabıları ile denize girdi. Sahilde meydana gelen deniz çekilmesiyle oluşan plaj çocukların eğlence mekanı oldu.

BALIKESİR (İHA)

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