Banega transferinde flaş gelişme

La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, yaz transfer döneminde uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul etmişti. Sarı Kırmızılılar'ın Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmasının ardından Cim Bom'a gelme ihtimali büyük oranda azalan 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Marca gazetesinin haberine göre Sevilla yönetimi yıldız ismi ancak sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 20 milyon euro karşılığında satmayı düşünüyor. Haberde Endülüs kulübünün sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan Banega için bu meblağın altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik