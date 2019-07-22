Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini uzun bir süre boyunca meşgul eden Arjantinli futbolcu Ever Banega, takımı Sevilla'nın Liverpool'u 2-1 yendiği hazırlık maçının ilk yarısında yaptığı bir hareketle büyük tepki çekti. Rakip takımın genç yıldızı Harry Wilson'ın çenesine dirsek atan yıldız ismi Liverpool tribünleri uzun bir süre yuhaladı.

İlk devrenin bitimiyle yerini Franco Vazquez'e bırakan 31 yaşındaki futbolcu, kendisine gelen tepkilere cevabını sosyal medyadan verdi. Instagram hesabından bir hikaye yayınlayan tangacu, "Ben her zaman böyleyim. Düşünme şeklimi hiç kimse değiştiremez. Bırakın, hakkımda istediklerini söylesinler ama dediklerine inanmayın." ifadelerini kullandı.

Yunus Dilber / Fanatik