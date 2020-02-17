Bangkok: Uzakdoğu’nun başkenti

Ben İstanbul’a çok benzettim. Maslak’a benzeyen yeri de var, Gültepe’ye benzeyen yeri de. Gelir dağılımı çok adaletsiz. Kültür ve yaşam tarzları ise oldukça farklı.

Öncelikle her ne plan yaparsanız yapın Bangkok trafiğini mutlaka hesaba katmalısınız. Dedim ya İstanbul’a her yönüyle çok benziyor. Bizde trafik hangi gün ve saatlerde yoğunlaşıyorsa burada da öyle. Trafiğin olmadığı saatlerde taksileri veya tuk tuk denilen 2-3 kişilik (bazıları 4-5 kişilik) motorlu taşıtları, trafiğin yoğun olduğu saatlerde ise Sky Train denen metroyu ve motosiklet taksileri kullanmanızı öneririm. Gezi programınızı iyi bir sıralamayla yaparsanız bir zorluk yaşamazsınız.

Eğer bir Uzakdoğulu değilseniz ya da daha önce herhangi bir Uzakdoğu ülkesine gitmemişseniz Bangkok’da yiyecek sıkıntısı yaşayabilirsiniz. (Phuket’te yaşamazsınız) Yemekleri bizim damak tadımıza göre biraz farklı. Hijyen sorunu da var. Fakat beğenen bir kesim de yok değil. Zevkler ve renkler tartışılmadığından bu konudaki yorumu size bırakıyorum.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu, kesinlikle sokak satıcılarından bir şey almamanız. Hem hijyenik değiller, hem de yiyecekler donmuş geliyor, çözülüp pişiriliyor ve satılmayan ürünler tekrardan donduruluyor. Bu çark hep böyle işlediğinden, zehirlenme vakaları çok sık yaşanıyormuş.

Bangkok’un en önemli özelliği açık hava pazarları. Her köşe başında bu pazarlara rastlayabilirsiniz. Zamanınız varsa hepsini tek tek gezin ve beğendiğiniz şeyleri sıkı bir pazarlıktan sonra alın. Burada pazarlık ayıp değil. Fiyatlar zaten pazarlık yapılacak diye pahalı söyleniyor. Örneğin bir ürün için 200 Baht isteniyorsa siz ona 100 Bahttan fazla verirseniz kazıklanmış oluyorsunuz.

Bangkok biraz karışık bir şehir gibi görünse de programlı olursanız, çok kolay ve ucuz bir şekilde her yeri gezebilirsiniz.







