Banka çalışma saatleri değişti! İş Bankası, Yapıkredi, Garanti, Akbank, QNB Finansbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Banka çalışma saatleri de yeni koronavirüs tedbirlerinden etkilendi. Son yapılan Kabine toplantısında pandemi nedeniyle kısmi kapanmaya gidildi. Bu durumda bankaların çalışma saatleri de değişti. Peki, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti, Akbank, QNB Finansbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların yeni mesai saatleri...
15 Nisan 2021, Perşembe 09:30 Son Güncelleme:
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Bankaların çalışma saatleri yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında değişti. Bankaların değişen mesai saatleri merak edilmeye başlandı. Bankalar müşterilerine yeni mesai saatlerini duyurdular. Peki hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri...
İŞ BANKASI
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.
AKBANK
Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.